Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul’da, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren *“Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”*nin görüşmelerine başlanacak.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı ocak ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltilecek. Ayrıca asgari ücret işveren desteği, 2026 yılı için 1 Ocak’tan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarılacak.

Trafik Cezalarında Sert Artış

Emekli aylıklarına ilişkin düzenlemenin ardından Genel Kurul’da, trafik cezalarının artırılmasını öngören *“Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”*nin görüşmelerine devam edilecek.

Geçen hafta ilk 17 maddesi kabul edilen teklife göre:

Plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası kesilecek, araç 30 gün trafikten menedilecek.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin lira ceza uygulanacak.

Takograf ve taksimetre bulundurmayan ticari araçlara yaptırım getirilecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını ciddi şekilde aşan sürücülerin ehliyetleri 30 ila 90 gün arasında geri alınacak.

Kırmızı Işık İhlali ve Yol Terörüne Ağır Yaptırım

Teklife göre;

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip edenlere 180 bin lira ceza , 60 gün ehliyete el koyma ve 30 gün trafikten men uygulanabilecek.

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep olanların ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.

Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Gürültü çıkaracak şekilde araçta değişiklik yapanlara 16 bin lira ceza uygulanacak.

Geri alınan ehliyetler, sürenin sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçmesi şartıyla iade edilecek.

TSK Tezkeresi Genel Kurul’da

Öte yandan, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi’ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkerenin de bu hafta Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.

Komisyon Gündemleri de Yoğun

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu , salı günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerini, perşembe günü ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı dinleyecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu , katip üye seçimleri için toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak, grup başkan vekilleri gündeme ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.