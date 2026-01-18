Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği "15 tatil ne zaman bitiyor?" sorusu yanıt buldu. 16 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan yarıyıl tatili, Şubat ayının ilk haftasında yerini ders ziline bırakacak.

🗓️ İkinci Dönem Ne Zaman Başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre tatil takvimi şu şekilde:

Tatilin Son Günü: 30 Ocak 2026 Cuma

Okulların Açılış Tarihi: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Öğrenciler, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 16 günlük bir dinlenme sürecinin ardından sınıflarına geri dönecekler.

2026 Resmi Tatil Günleri

Öğrencilerin ve çalışanların okul/işe ara vereceği diğer önemli tarihler şöyledir:

Tatil Adı Tarih Gün Ramazan Bayramı 20 - 22 Mart 2026 Cuma - Pazar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2026 Perşembe 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2026 Cuma 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı 27 - 30 Mayıs 2026 Çarşamba - Cumartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2026 Çarşamba 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos 2026 Pazar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2026 Perşembe