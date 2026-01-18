Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği "15 tatil ne zaman bitiyor?" sorusu yanıt buldu. 16 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan yarıyıl tatili, Şubat ayının ilk haftasında yerini ders ziline bırakacak.
🗓️ İkinci Dönem Ne Zaman Başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre tatil takvimi şu şekilde:
-
Tatilin Son Günü: 30 Ocak 2026 Cuma
-
Okulların Açılış Tarihi: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Öğrenciler, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 16 günlük bir dinlenme sürecinin ardından sınıflarına geri dönecekler.
2026 Resmi Tatil Günleri
Öğrencilerin ve çalışanların okul/işe ara vereceği diğer önemli tarihler şöyledir:
|Tatil Adı
|Tarih
|Gün
|Ramazan Bayramı
|20 - 22 Mart 2026
|Cuma - Pazar
|23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan 2026
|Perşembe
|1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs 2026
|Cuma
|19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs 2026
|Salı
|Kurban Bayramı
|27 - 30 Mayıs 2026
|Çarşamba - Cumartesi
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|15 Temmuz 2026
|Çarşamba
|30 Ağustos Zafer Bayramı
|30 Ağustos 2026
|Pazar
|29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
|29 Ekim 2026
|Perşembe
Muhabir: Haber Merkezi