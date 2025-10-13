Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Dr. Şeneldir, sonbaharla birlikte artan üst solunum yolu enfeksiyonlarının ihmal edilmesi halinde sinüzite dönüşebileceğini belirterek, mevsimsel tehditlere karşı korunma yolları ve güncel tedavi seçenekleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Sinüzit Nedir? Vücuda Etkileri Neler?

Dr. Şeneldir, sinüslerin kafatası kemikleri içinde yer alan ve solunan havayı nemlendiren, sesin yankılanmasını sağlayan hava dolu boşluklar olduğunu belirtti. Ancak bu alanların mukusla tıkanması halinde bakteriler için uygun bir ortam oluştuğunu ve enfeksiyon geliştiğini söyledi.

En yaygın sinüzit belirtileri:

Burun tıkanıklığı

Yüzde basınç ve dolgunluk hissi

Baş ağrısı

Koku almada azalma

Geniz akıntısı ve öksürük

Diş ağrısı ve kulak basıncı (bazı hastalarda)

Dr. Şeneldir: “Akut sinüzit genellikle birkaç hafta içinde geçer. Ancak üç aydan uzun süren vakalarda kronik sinüzit söz konusudur.”

Kronik Sinüzit Psikolojiyi de Olumsuz Etkiliyor

Sürekli burun tıkanıklığı, koku kaybı ve baş ağrısının sadece fiziksel değil, psikolojik yansımaları da olduğuna dikkat çeken Dr. Şeneldir, “Uyku bozukluğu, dikkat dağınıklığı ve depresif ruh hali gibi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle sinüzit yalnızca bir burun rahatsızlığı olarak görülmemelidir” dedi.

Sinüzit Tedavisinde Hangi Yöntemler Kullanılıyor?

Tedavi süreci, sinüzitin kaynağına göre şekillenir:

Viral kaynaklı sinüzitte antibiyotik gerekmez.

Bakteriyel enfeksiyonlarda uygun antibiyotik tedavisi uygulanır.

Ödem giderici ve mukus akışını düzenleyici spreylerle sinüslerin açılması sağlanır.

Sinüzitten Korunma Yolları

Dr. Şeneldir’in önerdiği korunma yöntemleri:

Kapalı ve havasız ortamlardan kaçının

Düzenli burun temizliği yapın

Bol su için

Sigara dumanından uzak durun

Alerjik bireyler polen mevsiminde ekstra dikkatli olmalı

Ayrıca, burun eğriliği, polip veya alerjik et büyümeleri gibi anatomik nedenlerle sinüzit kronikleşebilir. Bu durumda endoskopik sinüs cerrahisi ile tıkanıklıklar açılarak hava akışı sağlanabilir. Ancak ameliyat sonrası düzenli kontroller ihmal edilmemelidir.

Uzman Uyarıyor: Sinüziti İhmal Etmeyin!

“Burun tıkanıklığı, yüz ağrısı ve koku kaybı gibi şikayetler altı haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir KBB uzmanına başvurulmalı” diyen Dr. Şeneldir, erken dönemde uygulanan doğru tedavilerle hastaların hem nefes kalitesini hem de yaşam konforunu geri kazanabileceğini vurguladı.