Türkiye'de 1 milyon 79 bin 290 yabancı ikamet izniyle yaşamını sürdürüyor. Bu nüfusun 131 bin 678’i Antalya’da yaşıyor. 2021-2025 döneminde kentte toplam 341 bin 195 konut satışı gerçekleşti ve bu konutların 59 bin 549’u yabancılar tarafından satın alındı.

Bu rakamlar, Antalya’da satılan her 6 konuttan 1’inin yabancılara gittiğini ortaya koyuyor.

Antalya'da Yıllara Göre Yabancılara Konut Satışı (2021-2025)

Yıl Toplam Satış Yabancıya Satış Oran (%) 2021 66.691 12.384 %18,6 2022 80.459 21.860 %27,2 (en yüksek) 2023 64.721 12.702 %19,6 2024 77.512 8.223 %10,6 2025* 51.812 4.380 %8,4

*2025 verileri Ocak-Eylül dönemini kapsamaktadır.

Türkiye Genelinde Yabancılara Konut Satışı (2021-2025)

Yıl Toplam Satış Yabancıya Satış 2021 1.491.856 58.576 2022 1.485.622 67.490 (rekor) 2023 1.225.926 35.005 2024 1.478.025 23.781 2025* 978.070 (8 ay) 13.077

Son 5 yılda Türkiye genelinde 197 bin 929 konut yabancılara satıldı.

Antalya Neden Bu Kadar Tercih Ediliyor?

Antalya, sunduğu yaşam kalitesi, iklimi, denizi, tarihi dokusu ve güvenli yapısıyla sadece tatil değil, yaşam için de yabancıların gözdesi haline geldi. Salgın sonrası değişen yaşam tercihleri, Ukrayna-Rusya savaşı gibi jeopolitik gelişmeler ve dijital göçebelik gibi trendler, Türkiye’nin özellikle Akdeniz kıyılarını cazibe merkezi haline getirdi.

Yabancıya Konut Satışı Düşüyor Mu?

2022'de zirve yapan yabancıya konut satışları, 2023 ve sonrasında düşüş eğilimine girdi. Bu gerilemede;

Yasal düzenlemeler

Konut fiyatlarındaki artış

Yabancıya ikamet izni kısıtlamaları

etkili oldu.

Yabancılar İçin Türkiye Hâlâ Popüler Bir Konut Pazarı

Her ne kadar satış rakamları düşse de Türkiye, gayrimenkul yatırımında yabancılar için hâlâ cazip bir ülke konumunu sürdürüyor. Özellikle İstanbul, Antalya, Mersin ve Ankara gibi şehirler yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.