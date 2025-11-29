Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su seviyesi yükseldi, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı. Yollarda oluşan su birikintileri bazı noktalarda göletler oluştururken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri de kısa sürede olay yerine intikal ederek, taşan suların tahliyesi ve olası hasarların önlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, vatandaşları özellikle alt geçit ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün boyunca etkili olmaya devam edeceğini, bazı bölgelerde sel ve su baskını riskinin yüksek olduğunu belirterek, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. İlçede ayrıca drenaj sistemlerinin yetersiz kaldığı bazı bölgelerde su birikintilerinin evlerin bodrum katlarına kadar ulaştığı öğrenildi.

Yetkililer, Çeşme’de yaşanan yağış nedeniyle oluşabilecek zararların minimuma indirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti. Vatandaşlardan, araçlarını yüksek noktalara çekmeleri ve elektrikli cihazlarını su baskınına karşı korumaları istendi.