İzmir'de sağanak trafiği felç etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Yeni Yıl Festivali, 1–31 Aralık tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleştirilecek. Bir ay boyunca atölyeler, konserler, DJ performansları, hediyelik eşya pazarı ve buz pistiyle ziyaretçilere festival atmosferi sunulacak. Yeni yıl coşkusunun hep birlikte yaşanacağı festival, pazartesi günü kapılarını açacak. Belediyeden yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar Kültürpark’a davet edildi.

Muhabir: Haber Merkezi