Soruşturma kapsamında, AÜ'de rektör yardımcılığı ve başhekimlik gibi görevlerde de bulunmuş olan Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nden Prof. Dr. M.T., Prof. Dr. A.B.T., Prof. Dr. Ü.O. ve Öğr. Gör. Dr. M.A. hakkında Mart ayında başlatılan soruşturma tamamlandı. Rektörlük, tespit edilen ciddi usulsüzlükler nedeniyle bu dört isim için "kamu hizmetiyle bağdaşmayan davranış" tanımı yaparak YÖK’e çıkarma teklifini iletti.

SGK’ya Usulsüz Tahsilat ve Ameliyat Kodlarıyla Manipülasyon

Soruşturmada yer alan bulgulara göre:

Ameliyat kodlarının değiştirilerek SGK’dan ikinci kez ücret tahsil edildiği ,

Bazı ameliyatların hiç yapılmadığı halde sisteme girildiği ,

Ay sonunda yapılan işlemlerin, bir sonraki ay yeniden yapılmış gibi gösterildiği belirlendi.

Bu işlemlerin SGK mevzuatına açıkça aykırı olduğu rapora yansıdı.

Kanser Hastalarının Tedavileri Bilerek Geciktirildi

Soruşturmada en dikkat çeken bulgulardan biri de, kanser ya da kanser şüphesi bulunan hastaların tedavilerinin ertelendiği iddiası oldu.

“Yoğun bakımda yer yok” denilerek bu hastaların ameliyatlarının geciktirildiği,

Buna karşılık, bazı akademisyenlerin özel hasta gruplarına öncelik tanıdığı, hatta robotik uyku apnesi ameliyatlarına öncelik verildiği ortaya çıktı.

Araştırma Görevlilerine Mobbing ve Eğitim Engeli

Raporda ayrıca, 4 akademisyenin:

Asistanlara sistematik baskı ve mobbing uyguladığı ,

Eğitim hakkının kasıtlı olarak engellendiği ,

“Benim ekibimde olmayan sadece iki bademcik alır, başka bir şey öğrenemez” gibi sözlerle psikolojik baskı kurdukları ,

Bazı asistanlara yönelik tehditkâr ifadelerle sindirme politikası izledikleri belirtildi.

Gizli Kamera Skandalı da Soruşturuldu

Eski rektör yardımcısı Prof. Dr. M.T.’nin, odasının önüne üniversitenin sistemine bağlı olmayan gizli kamera kurduğu tespit edildi. Bu olay hakkında ayrı bir disiplin soruşturması yürütüldü. Raporda, bu davranış:

Görevi kötüye kullanma ,

Güven ihlali ,

Özel hayatın gizliliğini ihlal olarak değerlendirildi.

Bu olay için de YÖK’e kamu görevinden çıkarma cezası teklif edildi.

YÖK’e Gönderilen Suçlamalar Ne Kapsıyor?

Raporda yer alan suçlamalar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında değerlendirildi. Suçlamalar şunları içeriyor:

Yüz kızartıcı ve kamu hizmetiyle bağdaşmayan davranışlar,

Sağlık hizmetinde görevi kötüye kullanma,

Kamu kurumunu zarara uğratacak şekilde hareket etme,

Akademik etik dışı tutum ve baskı.

İstifa ve Emeklilik Gelişmesi

Dr. M.A. , disiplin süreci devam ederken Nisan ayında istifa etti.

Prof. Dr. Ü.O. ise Temmuz ayında emekliliğe ayrıldı.

Ancak bu gelişmeler, soruşturma sonuçlarını ve kamu görevinden çıkarma sürecini etkilemeyecek. YÖK’ün nihai kararını kısa sürede açıklaması bekleniyor.