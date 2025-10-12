Küçük bir kasabada doğup büyüyen Varlık, genç yaşta eğitime ara vermek zorunda kalmıştı. Yıllar sonra içinde yeniden canlanan okuma isteğiyle dışarıdan liseyi bitirdi ve çocuklarının mezun olduğu bölüme girerek Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nü kazandı.

“Çocuklarımı okuttum, sıra bana geldi. Pandemi döneminde liseyi bitirdim ve sınava girdim. 1 puan farkla kazandım. Bu beni hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor,”

diyor Meryem Varlık.

Sınıf Arkadaşları ve Hocalarla İlginç Anılar

İlk derste sınıf arkadaşlarının çoğunun kendi çocukları yaşında olduğunu fark eden Varlık,

“İlk başta tereddüt ettim ama sınıf arkadaşlarım beni hemen kabullendi. Şimdi beni ablaları gibi görüyorlar,”

ifadelerini kullandı.

Bazı hocalar da, Varlık’ın kızını hatırlayarak derslerde onu tanıdığını belirtti.

“Bilgi Sınırsız, Kimse Yaştan Korkmasın”

Teknolojik derslerde zorlandığını ancak kararlı olduğunu vurgulayan Varlık,

“Bilgi sınırsız. Her yaşta öğrenmek mümkün. Kimse ‘Bu yaştan sonra ne yapacaksın’ demesin,”

dedi.

Hayallerinin Peşinden Koştu

Varlık, çevresine örnek olmak istediğini belirterek şunları söyledi:

“Ben hayallerimin peşinden koştum. İçimde kalan okuma isteğini gerçekleştirdim. Şimdi çocuklarımın okuduğu sıralarda öğrenciyim.”

Pandemi nedeniyle kızının mezuniyet törenine katılamayan Varlık, kendi mezuniyetinde çocuklarının yanında olacağını ve bu anı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.