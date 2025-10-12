Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli çalışmalar sonucunda “rüşvet almak ve vermek” suçlarından 33 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise kapsamlı şekilde devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın, kamu görevlileriyle bazı sivil şahıslar arasında menfaat karşılığı usulsüz işlemler yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı öğrenildi.