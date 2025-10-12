Yıllık 2 milyon mini yumru üretim kapasitesine sahip olan enstitü, Türkiye’nin patates tohumluğu ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanmasına öncülük ediyor. Kontrollü, ekonomik ve çevre dostu üretim modeliyle çalışan merkez, 12 ay boyunca kesintisiz üretim yapıyor.

Enstitüde havada (aeroponik), suda (hidroponik) ve topraklı üretim sistemleri bir arada uygulanıyor.

Aeroponik sistemde bitkilerin kökleri havada asılı kalıyor ve besin çözeltisiyle besleniyor.

Hidroponik sistemde ise elit kademedeki mini yumrular su içinde yetiştiriliyor.

Bu sistemlerle aeroponik üretimde bitki başına 100-150, hidroponikte ise 50-60 mini yumru elde ediliyor.

Hasat dönemine gelen hidroponik sistemle üretilen süper elit mini yumruların toplanması tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle modernize edilen sistem sayesinde yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde edildi.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, bugüne kadar geliştirilen 11 yerli ve milli patates çeşidinden 8’inin özel sektöre devredildiğini belirterek, “Patates sektörüne önemli katkılar sağlıyoruz” dedi.