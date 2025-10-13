Tören sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güner, Ankara’nın sadece coğrafi bir merkez değil, aynı zamanda bir direnişin, bir milletin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu vurguladı. Güner, "Bozkırdan bir başkent, o başkentten bir devlet yaratan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Ankara’nın başkent olmasına dair kanun teklifini sunan İsmet İnönü’yü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum," dedi.

Ankara’nın, Milli Mücadele'nin inanç kıvılcımını yakan şehir olduğunu belirten Güner, "Cumhuriyetimizin karargâhı, bağımsızlık ruhunun simgesi Ankara’mızın başkent oluşunun 102. yılı kutlu olsun," ifadelerini kullandı.

Anıtkabir’de düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri imzalandı. Tören, protokol üyelerinin Atatürk'ün manevi huzurunda gerçekleştirdiği saygı duruşu ile sona erdi.