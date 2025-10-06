Çankaya Belediyesi, kent temizliği konusunda yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. “TertemizÇankaya” sloganıyla yola çıkan belediye ekipleri, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gece saatlerinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların sabah işe ve okula giderken tertemiz sokaklardan geçebilmesi için Konur, Karanfil, Bestekar Sokak ile Yüksel Caddesi’nde su tasarruflu jet yıkama araçlarıyla yıkama çalışmaları yapıyor. Temizlikte çevre dostu bir yaklaşım benimseyen ekipler, bu çalışmalarda içme suyu yerine kuyu suyu kullanıyor.

Çankaya Belediyesi yetkilileri, “Temizlik çalışmalarımızı sadece gündüz saatleriyle sınırlamıyoruz. Vatandaşlarımızın hijyenik ve düzenli bir kentte yaşaması için gece boyunca çalışıyor, sabaha temiz sokaklarla uyanmaları için çaba gösteriyoruz,” açıklamasında bulundu.

Çevre bilinci ve su tasarrufunu ön planda tutan Çankaya Belediyesi, kent genelindeki temizlik faaliyetlerine düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.