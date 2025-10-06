Kübra SONKAYA- Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Tenis Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası, başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kurduğumuz modern spor kompleksleri, olimpik standartlardaki tesisler ve yerel düzeydeki altyapı yatırımlarıyla sporu her noktada erişilebilir hale getirdik. Bu güçlü tablo içinde tenis, son 10 yılda sergilediği yükselişle dikkat çekici bir ivme kazanmıştır" dedi.

TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde 12-80 yaş arası 34 kategoride 402 sporcunun katıldığı turnuvanın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, sporcular, öğrenciler ve sporseverler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tüm branşlarda altyapı, tesisler ve insan kaynağının güçlenmesiyle sporun ülkenin dört bir yanında yükseldiğine dikkat çekerek, "Gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve ahlaki yönden daha güçlü bireyler olarak yetişmesi için her branşta yatırımlarımız kararlılıkla sürüyor. Kurduğumuz modern spor kompleksleri, olimpik standartlardaki tesisler ve yerel düzeydeki altyapı yatırımlarıyla sporu her noktada erişilebilir hale getirdik. Bu güçlü tablo içinde tenis, son 10 yılda sergilediği yükselişle dikkat çekici bir ivme kazanmıştır. 2015 yılında 38 bin olan lisanslı sporcu sayısı bugün 132 bini aşmıştır. Tenis kulüplerimizin sayısı ise 214’ten 761’e çıkarak yüzde 255 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde ulusal turnuva sayısı 298’den 377’ye yükselmiş, bu kapsamda 4 bine yakın (3 bin 917) turnuva düzenlenmiştir. Uluslararası turnuvaların sayısı 137’den 157’ye çıkmış; 2015–2025 arasında toplam bin 155 uluslararası organizasyon ülkemizde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Tenisi bireysel başarıların ötesinde kurumsal bir bütünlük içinde değerlendiriyoruz. Bu anlayışla, Türk hakemlerinin yetiştirilmesine, antrenör eğitim programlarının güçlendirilmesine ve kulüplerimizin sürdürülebilir biçimde faaliyet göstermesine yönelik çalışmaları kararlılıkla destekliyoruz" dedi.

‘TENİS, BELLİ BİR KESİMİN SPORU OLMAKTAN ÇIKTI’

2015’ten bugüne antrenör sayısının 6 binden 17 bin 856’ya, hakem sayısının ise 3 binden 10 bin 59’a ulaştığını belirten Yılmaz, “İstanbul Tenis Merkezi 3 bin 500 kişilik merkez kortuyla dünya tenisinden birçok ismi ağırladı ve aynı zamanda sporcularımızın kamp ve eğitimlerini gerçekleştirdiği bir tenis üssü haline geldi. Şu anda içinde bulunduğumuz, 83 dönümlük alanda yer alan ve 1’i merkez kort olmak üzere toplam 14 korta sahip Ankara Tenis Merkezi, ulusal ve uluslararası en üst seviye turnuvaların aynı anda gerçekleştirilebildiği, dünyanın sayılı tenis tesislerinden biridir. Bugün Hakkari’den Edirne’ye, Gaziantep’ten Trabzon’a, Samsun’dan Antalya’ya kadar Türkiye’nin dört bir yanında tenis turnuvaları düzenleniyor; sporu büyükşehirlerin ötesine taşıyarak her bölgedeki gençlerimize kort deneyimi kazandırıyoruz. Böylece tenis, belli bir kesimin sporu olmaktan çıkmış; her yaş grubundan, her bölgeden vatandaşımızın ilgi duyduğu ve aktif olarak katıldığı bir branş haline gelmiştir. Geçtiğimiz şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığımız ile Türkiye Tenis Federasyonu önemli bir protokole imza attı. Bu protokol kapsamında, 81 ilimizde 180 bin öğrencimize ulaşarak tenisi erken yaşta tanıtmak, yeni yetenekleri keşfetmek hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

‘DAĞLARDA ROKET SESİ YERİNE RAKET SESİ VAR’

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise TFF Tenis Eğitim Merkezi’nin tenisin kalbi olduğunu vurgulayarak, “Yine İstanbul’da İstinye’de bunun gibi bir tesis daha var. Onu da yeniden güncelliyoruz, o da bitmek üzere, açılışını yapacağız. İzmir’de, Antalya’da her yerde tenis var. Şırnak’ta da tenis var. Artık dağlarda roket sesi yerine raket sesi var. Bunu Cudi Cup’ta gördük. Terörsüz Türkiye için sporu bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz. Şırnak’ta 5 bin lisanslı tenisçi var, bu çok önemli. Tenisin bu gücünü kullanmamız gerekiyor. Ben özellikle Tenis Federasyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tenise bir kadın eli değdi, tebrik ediyoruz. Tenis için bir fon kurdu, bu çok önemli yenilik açısından. 6-12 Ekim tarihi arasında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 12 yaştan 80 yaşa kadar yaklaşık 34 kategoride 402 sporcu katılacak. Güneşli bir hava da var, güzel müsabakalar olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a tenis topu ve raket temsili bulunan hediye takdim edildi. (DHA)