Başkent Ankara’da hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşmesi ve etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri teyakkuzda. Çankaya Belediyesi, ulaşımda aksama yaşanmaması ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle Bahçelievler ve Ayrancı bölgelerinde ekiplerin temizlik ve elle tuzlama çalışmalarına yoğunlaştığı belirtildi. 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapan ekipler, buzlanma riskine karşı ana arterler, yokuşlar ve kaldırımlarda önlem alıyor.

Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, karla mücadele çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak kesintisiz devam edeceğini vurguladı.