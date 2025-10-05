Çankaya Belediyesi, sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olan Çankayalı vatandaşların birinci basamak sağlık ihtiyaçlarını ''Evde Sağlık Hizmeti'' ile karşılıyor. Belediye sağlık ekipleri pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü ile kan tetkiki için kan örneği alma hizmeti veriyor. Kan örneği almak için kan tüplerini ise hasta veya yakınlarının temin etmesi gerekiyor. Belediye Evde Sağlık Hizmetini, sene başından bu yana bin 760 vatandaşa ücretsiz olarak sundu.

Belediye sağlık ekipleri, yaş sınırı olmaksızın engelli raporu bulunan vatandaşlar ile 65 yaş üstü ve ekonomik yoksunluk nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumda olan Çankayalılara, hafta içi mesai saatlerinde Evde Sağlık Hizmeti veriyor.

Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, 444 06 01 ve 458 89 00/1179 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunabiliyor ve program dahilinde hizmet alabiliyor.