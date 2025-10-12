Çankaya Belediyesi, yeni öğrenim dönemi öncesinde üniversiteli gençleri Kampüse Dönüş Festivali ile bir araya getirdi. Çukurambar Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen etkinlik, gençlere hem eğlenceli hem de eğitim odaklı deneyimler sundu.

Festivalde Atölyeler ve Etkinlikler İlgi Gördü

‘Gençliğin Kalbi Çankaya’ sloganıyla düzenlenen festivalde, gençler beden-mekân-hareket, vision board, draw & paint, fotoğrafçılık ve sinema atölyeleri ile katılım gösterdi. Yoğun ders temposu başlamadan önce düzenlenen etkinlikler, gençlerin hem sosyal hem de yaratıcı becerilerini geliştirmelerine fırsat sundu.

Festivalde en çok ilgi gören bölümlerden biri kahve demleme atölyesi oldu. Gençler, kahvenin püf noktalarını öğrenirken, Dolmuş Sahne grubu sahne performansıyla etkinliğe renk kattı. Etkinlik, çocuklar ve parka gelen vatandaşlar için de keyifli bir gün olmasını sağladı.

Çankaya Belediyesi’nden Gençlere Devam Eden Destek

Çankaya Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik hizmetlerini yeni dönemde de sürdürüyor. Hafta içi her akşam 17.30-19.00 saatleri arasında ücretsiz akşam yemeği sunuluyor. Yemek hizmeti, Çankaya Belediye Başkanlığı yemekhanesi ve 100. Yıl Çankaya Evi’nde veriliyor.

Ayrıca belediyeye bağlı kütüphanelerin çalışma saatleri yeni öğrenim dönemine göre güncellendi. Ders çalışmak isteyen öğrenciler, belediyenin internet sitesi üzerinden kütüphanelerin konum ve güncel saat bilgilerine ulaşabiliyor.