EuroLeague, Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın son şampiyonu olan Fenerbahçe, Avrupa'da çift maç haftası öncesi kadro rotasyonuna giderek yerli oyuncularına daha fazla süre verdi. Bu durumu değerlendirmeye çalışan Karşıyaka, özellikle ilk yarıda başa baş bir mücadele ortaya koydu.

Faruk Beşok: “Oyun Anlamında Ümit Verici Bir Gelişim Var”

Karşıyaka Başantrenörü Faruk Beşok, Fenerbahçe karşısındaki mücadele sonrası yaptığı açıklamada, takımın gelişiminden memnun olduğunu belirtti:

“Sonuç belki istediğimiz gibi olmadı ama oyun anlamında her geçen gün üzerine koya koya ilerliyoruz. Fiziksel olarak yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz. İlk yarıda çok iyi mücadele ettik. Ancak bu tempo ikinci yarıda yıpratıcı oldu ve ritmimizi kaybettik. Buna rağmen ortaya koyduğumuz performans, önümüzdeki maçlar için umut verici.”

Karşıyaka'nın Sıradaki Rakibi: Anadolu Efes

İzmir temsilcisi, 20 Ekim Pazartesi günü sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Karşıyaka, ev sahibi avantajını kullanarak ligdeki ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.