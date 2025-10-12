Kamp boyunca yürüyüş, ebru sanatı gibi sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenirken, katılımcılar toplumsal yaşama daha aktif katılım fırsatı buldu.

TSD İzmir Şube Başkanı Metin Çınar, amaçlarının engelli bireylerin sosyalleşmesini sağlamak olduğunu belirterek:

“Üyelerimizin spor, sanat ve kültürel çalışmalar yoluyla sosyal yaşama daha etkin katılımını sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

Çınar, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamplar Dairesi ile yapılan görüşmeler sonucu kampın derneğe tahsis edildiğini, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 3 otobüs desteği sağladığını ve etkinliğin otel konforunda geçtiğini belirtti.

Katılımcılardan teşekkür

İzmirli bedensel engelli Murat Yıldırım (55), ilk kez katıldığı kampın kendisi için çok değerli olduğunu söyleyerek,

“Unutulmaz anılar biriktirdim, yeni dostluklar kurdum. Seneye tekrar katılmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Para atıcılık sporcusu Ayşe Avcıoğlu (24) ise kampın erişilebilirliğine dikkat çekti:

“Liftli engelli araçlarıyla ulaşım sağladık, hiçbir erişim sorunu yaşamadık. Ortam çok güzeldi.” dedi.

Karaburun’dan katılan Gülay Çoban (32) da,

“Bu kamp sayesinde hem sosyalleştim hem de yeni yerler görme fırsatı buldum.” sözleriyle duygularını paylaştı.

TSD İzmir Şubesi’nin düzenlediği bu etkinlik, katılımcıların moral, motivasyon ve toplumsal katılımını artıran örnek bir sosyal proje olarak değerlendirildi.