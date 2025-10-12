Afganistan basını, çatışmaların Durand Hattı yakınındaki farklı bölgelerde meydana geldiğini ve Afgan güçlerinin, Pakistan’ın son dönemde gerçekleştirdiği hava operasyonlarına misilleme olarak Pakistan üslerini hedef aldığını yazdı.

Pakistan basını ise güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Pakistan ordusunun saldırılara güçlü bir şekilde karşılık verdiğini ve Afgan tarafına ait çok sayıda üs ile militan mevzilerinin ağır hasar gördüğünü duyurdu.

Bölgedeki çatışmaların ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırılırken, iki ülke arasında tansiyonun yükseldiği bildirildi. Henüz can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar, Afganistan ile Pakistan arasında son dönemde artan sınır güvenliği gerginliklerinin, bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu.