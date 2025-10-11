Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi’nde 15 yıldır kentsel dönüşüm bekleyen hak sahipleri, yarım kalan inşaatlar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi. Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu, şantiye alanında bir araya gelerek seslerini duyurdu.

Vatandaşlar, “Özgür Özel, adalet aramaya Uzundere’den başla”, “15 yıl oldu, adalet Uzundere’ye gelmedi”, “Büyükşehir’e güvendik, rezil olduk”, “Kendinize değil vatandaşa hizmet edin” yazılı dövizler taşıdı.

“Başkan Tugay Sorunlarımızı Görmezden Geliyor”

Platform Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirerek, 2 yıldır kendileriyle ilgilenilmediğini söyledi:

“Bu alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisindedir. Ancak belediye başkanı 2 yıldır bizim sorunlarımızı görmezden geliyor. Mağduriyetimiz görmezden geliniyor. Sayın Cemil Tugay, siz bu işi yapana kadar biz sizi eleştirmek zorundayız. Çünkü muhatabımız sizsiniz.”

Uslu, belediyenin algı yönetimiyle zaman kazandığını iddia ederek, “Kamuoyunu yanıltmak yerine bizimle şeffaf bir şekilde masaya oturmalısınız. Vatandaşın mağduriyetini artık çözün.” dedi.

“Bizi Kaderimize Terk Etmeye Devam mı Edeceksiniz?”

Hak sahiplerinin taleplerini sıralayan Uslu, yarım kalan etapların tamamlanmasını istedi:

“İhaleye ne zaman çıkacaksınız? Yarım kalan inşaatlara ne zaman başlayacaksınız? Hiç başlamadığınız 4’üncü etabın temelini ne zaman atacaksınız? Mağdur vatandaşların sorunlarını çözecek misiniz, yoksa bizi kaderimize terk etmeye devam mı edeceksiniz?”

Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a seslenerek, belediyenin sloganına atıfta bulundu:

“Billboardlarda ‘Bize çok çalışmak yakışır’ yazıyor. Biz de ‘Keşke yakışanı yapabilseniz’ diyoruz. Arkada görmüş olduğunuz inşaatları çürümeye terk eden Büyükşehir Belediyesi’ne yakışan bir tablo var.”

“Evlerimize Bir An Önce Kavuşmak İstiyoruz”

Hak sahiplerinden Adem Tarhan (49) da mağduriyetini dile getirdi:

“Buradan Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyoruz. Hak ettiğimiz evlerimize bir an önce kavuşmak istiyoruz. Prestij projelerini trajediye döndürmeden lütfen sonuçlandırsınlar.”

Açıklamaların ardından vatandaşlar alkışlarla tepkilerini gösterip dağıldı.

Arka Plan: Soruşturma ve Dava Süreci

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik usulsüzlük iddialarına ilişkin açılan davada, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11’i tutuklu 65 kişi hakkındaki yargılama süreci devam ediyor.