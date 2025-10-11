Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, bugün 33044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşların günlük yaşamda sıklıkla hizmet aldığı lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerde; fiyatların açık, erişilebilir ve dürüst biçimde sunulmasını sağlamak üzere yeni uygulamalar hayata geçirildi.

FİYAT BİLGİLERİ DİJİTAL ORTAMDA

Buna göre; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan ve kriterleri Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen işletmeler, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Ticaret Bakanlığı'na aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek; kamuoyunun şeffaf biçimde erişimine sunulacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı'nca belirlenerek ilan edilecek. Bu düzenleme ile tüketiciler, hizmet almak istedikleri işletmelerin fiyat bilgilerine her yerden, her an dijital ortamda erişebilme imkanına kavuşacak.

DARA MİKTARINI DÜŞME ZORUNLULUĞU

Satıcı tarafından açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, malın içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) artık zorunlu olarak düşülecek. Bu sayede tüketiciler yalnızca satın aldıkları ürünün ağırlığı kadar ödeme yapacak; haksız fiyatlandırmanın önüne geçilerek, adil ticaret ilkesi güçlendirilmiş olacak.

KAREKODLA FİYAT LİSTESİNE ERİŞİM

Yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler, fiyat listelerini tüketicilerin erişimine karekod (QR kod) yöntemiyle de sunabilecek. Tüketicilerin talebi halinde işletmeler, fiyat listesini fiziksel olarak da göstermekle yükümlü olacak. Bu sayede vatandaşlar, fiyat bilgilerine hem dijital hem fiziki ortamda hızlı, kolay ve şeffaf biçimde ulaşabilecek.

KİTAP VE DERGİ SATIŞLARINDA ELEKTRONİK FİYAT

Kitap, dergi, gazete ve benzeri ürünleri satan işletmelerde ürün fiyatlarının yalnızca etiketle değil, aynı zamanda elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterilebilmesi mümkün hale geldi. Bu düzenleme, tüketicilerin söz konusu ürünlerin fiyatlarını daha kolay, hızlı ve doğru şekilde öğrenebilmesini sağlayacak. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmeler nezdinde fiyat listeleri ve uygulamaların titizlikle denetlendiği belirtildi. (DHA)