Fenerbahçe Spor Kulübü, Otokoç Otomotiv ile olan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Sarı lacivertli kulübün Futbol A Takımı için yurt içi organizasyonlarda geçerli olan sponsorluk, 2026–2027 sezonu sonuna kadar devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Otokoç Otomotiv ile sürdürülen bu iş birliğinin kulübün değerlerine ve hedeflerine duyulan güvenin bir yansıması olduğu vurgulandı. Anlaşmanın, Fenerbahçe’nin 120. kuruluş yılına denk gelen sezonda da sürmesinin ayrı bir anlam taşıdığı belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi, Türk sporuna ve kulübe sağladıkları katkılar nedeniyle Otokoç Otomotiv’e teşekkür etti. Yenilenen sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza töreninin detaylarının ise önümüzdeki günlerde kulübün resmi iletişim kanallarından duyurulacağı bildirildi.

Bu iş birliği, Fenerbahçe’nin kurumsal gücünü ve markasına duyulan güveni bir kez daha gözler önüne sererken, kulübün gelecek sezonlardaki sportif ve ticari hedeflerine de önemli katkı sunacak.