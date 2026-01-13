ABD’de yayımlanan yeni beslenme piramidi, sağlıklı beslenmeye bakışı kökten değiştirdi. Güncellenen modele göre işlenmiş gıdalar ve ilave şeker tüketimi ciddi sağlık riski olarak tanımlanırken, bu ürünlere karşı adeta “savaş” açıldı.

Yeni piramitte sebze, meyve, tam tahıl ve baklagiller beslenmenin temelini oluştururken; et, peynir ve tam yağlı süt gibi hayvansal ürünler en üst katmana yerleştirildi. Bu değişiklikle birlikte söz konusu gıdaların daha sınırlı tüketilmesi gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, aşırı şeker ve işlenmiş gıda tüketiminin obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıklarını tetiklediğine dikkat çekti. Yeni modelin amacı, vatandaşları daha doğal ve dengeli beslenmeye yönlendirmek olarak açıklandı.

ABD Sağlık Otoriteleri tarafından hazırlanan beslenme rehberinin, okul menülerinden hastane diyetlerine kadar birçok alanda yol gösterici olması bekleniyor.