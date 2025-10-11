İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kırmızı Bülten' ile uluslararası seviyede aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile 'Kırmızı Difüzyon Mesajı'yla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanıp sabaha karşı Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, aranan suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat başkanlıkları, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürütülen operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'Kırmızı Bülten' ile aranan 2 şüpheli Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanıp Türkiye’ye iadeleri sağlandı. ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'CHROOKE' suç örgütü elebaşı 'Don Vito' lakaplı Abdullah Alp Üstün ile 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Uyuşturucu madde ithal etme ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 'Kırmızı Difüzyon (Acil Yakalama) Mesajı' ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Operasyona EGM Havacılık Daire ve Özel Harekat Başkanlıkları destek sağladı.

Bakan Yerlikaya, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)