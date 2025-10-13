Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, Smyrna Tiyatrosu’nda yürütülen kazılarda 90 santimetre genişliğinde ve 110 santimetre boyunda dolomit taşından yapılmış büyük bir heykel gövdesi bulduklarını belirtti.
“Heykelin kimliği üzerinde detaylı çalışmalar sürüyor. Hadrianus’a ait olma ihtimali yüksek, ancak tanrısal bir figürse, Zeus veya Büyük İskender de olabilir.”
– Prof. Dr. Akın Ersoy
Antik Heykelin Özellikleri
-
Dönem: M.S. 2. yüzyıl (Roma dönemi)
-
Malzeme: Dolomit taş
-
Boyut: 90 cm genişlik, 110 cm yükseklik
-
Durumu: Belden üstü kayıp, ancak detaylar iyi korunmuş
-
Konum: Smyrna Tiyatrosu, sahne binasında niş içinde yer almış olabilir
Louvre Müzesi Uzmanından İlk Yorum: “Nadir Rastlanan Bir Eser”
Fransa Louvre Müzesi Heykel Bölümü uzmanı Ludovic Laugier, heykelin öncelikle Herkül olabileceğini düşündüklerini, fakat daha sonra Zeus ihtimali üzerinde durduklarını söyledi:
“Elindeki Medusa başı figürü, Zeus’un koruma sembolü olarak bilinir. Avrupa'da sadece birkaç müzede örneği var. Üstelik bir tiyatro alanında böyle bir eser bulunması oldukça sıra dışı.”
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde
Smyrna Antik Kenti, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne “İzmir Tarihi Liman Kenti” adıyla dahil edildi. Antik tiyatro ve agora alanlarında yapılan kazılar, İzmir’in 8.500 yıllık tarihine ışık tutmaya devam ediyor.