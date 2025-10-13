Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, Smyrna Tiyatrosu’nda yürütülen kazılarda 90 santimetre genişliğinde ve 110 santimetre boyunda dolomit taşından yapılmış büyük bir heykel gövdesi bulduklarını belirtti.

“Heykelin kimliği üzerinde detaylı çalışmalar sürüyor. Hadrianus’a ait olma ihtimali yüksek, ancak tanrısal bir figürse, Zeus veya Büyük İskender de olabilir.”

– Prof. Dr. Akın Ersoy

Antik Heykelin Özellikleri

Dönem: M.S. 2. yüzyıl (Roma dönemi)

Malzeme: Dolomit taş

Boyut: 90 cm genişlik, 110 cm yükseklik

Durumu: Belden üstü kayıp, ancak detaylar iyi korunmuş

Konum: Smyrna Tiyatrosu, sahne binasında niş içinde yer almış olabilir Yeni Neslin Uyuşturucusu: Sosyal Medya İçeriği Görüntüle

Louvre Müzesi Uzmanından İlk Yorum: “Nadir Rastlanan Bir Eser”

Fransa Louvre Müzesi Heykel Bölümü uzmanı Ludovic Laugier, heykelin öncelikle Herkül olabileceğini düşündüklerini, fakat daha sonra Zeus ihtimali üzerinde durduklarını söyledi:

“Elindeki Medusa başı figürü, Zeus’un koruma sembolü olarak bilinir. Avrupa'da sadece birkaç müzede örneği var. Üstelik bir tiyatro alanında böyle bir eser bulunması oldukça sıra dışı.”

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

Smyrna Antik Kenti, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne “İzmir Tarihi Liman Kenti” adıyla dahil edildi. Antik tiyatro ve agora alanlarında yapılan kazılar, İzmir’in 8.500 yıllık tarihine ışık tutmaya devam ediyor.