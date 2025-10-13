Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler iş birliğinde gerçekleşecek olan forumun, dünyanın çevre ve sürdürülebilirlik konularında en kapsamlı etkinliklerinden biri olacağını vurgulayan Erdoğan, “Çevre ve sıfır atık konusunda dünyanın en kapsamlı buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

104 Ülkeden Katılımla Küresel Dönüşüm Hedefleniyor

Emine Erdoğan’ın açıklamasına göre, “İnsan, Mekan, Dönüşüm” temasıyla düzenlenecek olan forum, 104 ülkeden temsilciyi bir araya getirerek sürdürülebilir gelecek için ortak çözümler üretmeyi amaçlıyor.

"Döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve iklim kriziyle mücadele için yol haritasının belirleneceği küresel bir platform olacak," diyen Erdoğan, forumun 2026 Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Raporu’na temel oluşturacak çıktılar üreteceğini belirtti.

Sıfır Atık Hareketi Küresel Ölçekte Güçleniyor

Türkiye’nin öncülüğünde küresel boyuta taşınan Sıfır Atık hareketi, bu forumla birlikte çevre sorunlarına karşı daha koordineli ve etkili mücadele yolları oluşturmayı hedefliyor.

Erdoğan paylaşımında, İstanbul’dan yükselecek olan bu vizyonun tüm dünyaya örnek olmasını dileyerek şu sözlere yer verdi:

“Fikirlerin ve umutların aynı masada birleşeceği bu forumun çıktılarının 2026 BM Sıfır Atık Raporu’na temel oluşturacak olması, bu buluşmayı hem anlamlı hem de tarihi kılıyor.”

Etkinlik Bilgileri:

Etkinlik: Sıfır Atık Forumu 2025

Tarih: 17-19 Ekim 2025

Yer: İstanbul

Tema: İnsan, Mekan, Dönüşüm

Organizatörler: Sıfır Atık Vakfı & Birleşmiş Milletler

Katılımcılar: 104 ülkeden çevre uzmanları, temsilciler, kurumlar

Çevre ve sıfır atık konusunda dünyanın en kapsamlı buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz.



Sıfır Atık Vakfımız ve Birleşmiş Milletler iş birliğinde düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu, 104 ülkeden temsilcileri bir araya getirerek… pic.twitter.com/gCiCiupkur — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 13, 2025