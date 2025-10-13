Günümüzde sosyal medya, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak yapılan son araştırmalar, gece geç saatlere kadar sosyal medyada vakit geçirmenin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin, alkol ve uyuşturucu kullanımı kadar zararlı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmalara göre sosyal medyada uzun süre vakit geçirmek, uyku düzenini bozarak hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı tehdit ediyor. Özellikle geceleri ekranlardan yayılan mavi ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını engelliyor ve uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Bu durum, bağımlılık yaratan bir etkileşim döngüsüne neden olarak uykusuzluğu artırıyor ve bireylerin dinlenmesini engelliyor.

Gençlerin yeni hastalığı: FOMO!

“FOMO” (Fear of Missing Out), bir şeyleri kaçırma korkusu olarak da bilinir. Günceli kaçırma korkusu insanın gündelik hayatta yaşanan haberleri, gelişmeleri, bilgileri kaçırma endişesidir.

Sosyal medya çağının en yaygın psikolojik sorunlarından biri haline geldi. Özellikle gençler arasında sıkça görülen bu durum, sürekli olarak güncel gelişmeleri takip etme isteğiyle birlikte uyku bozukluklarını tetikliyor. Bu da ruh sağlığını olumsuz etkileyerek kaygı, stres ve depresyon riskini artırıyor.

Uzmanlara göre uykusuzluğun olası sonuçları şunlar:

•⁠ ⁠Kardiyovasküler hastalık riskinde artış

•⁠ ⁠Bilişsel performansta azalma

•⁠ ⁠Zayıflamış bağışıklık sistemi

•⁠ ⁠Depresyon ve anksiyete

•⁠ ⁠İntihar eğilimi riski

•⁠ ⁠Riskli davranışlarda artış

•⁠ ⁠Metabolik dengesizlikler

•⁠ ⁠Ruh hali değişiklikleri

•⁠ ⁠Düşük okul veya iş performansı

•⁠ ⁠Ağırlık dalgalanmaları

Uzun süreli uykusuzluk, yalnızca bedeni değil, zihni de yıpratıyor. Veriler, uykusuzluk halinin ruh sağlığını alkol ve uyuşturucu kullanımından bile daha fazla etkileyebileceğini gösteriyor.