TCMB, Ağustos 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ağustos ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2 milyar 806 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, ağustos ayında cari açık yaklaşık 18,3 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,6 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,3 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,5 milyar dolar ve 399 milyon dolar açık verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 769 milyon dolar ve 7 milyar 665 milyon dolar oldu.

FİNANS HESABI

2025 yılı Ağustos ayı yıllık cari açığın finansmanına, net doğrudan yatırımlar 6,5 milyar dolar, krediler 27,3 milyar dolar, ticari krediler 2,9 milyar dolar ve efektif ve mevduatlar 1,4 milyar dolar net katkı verirken; portföy yatırımları 0,4 milyar dolar negatif yönlü net bazda etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden rezerv artışı 1,2 milyar dolar oldu. Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 986 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 768 milyon doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 782 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 288 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 202 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları 662 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 279 milyon dolar ve DİBS piyasasında 1 milyar 572 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, genel hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 337 milyon dolar, 940 milyon dolar ve 74 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 798 milyon dolar ve 1 milyar 239 milyon doları net kullanım gerçekleştirirken, genel hükümet 68 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 1 milyar 8 milyon dolar azalırken, yabancı para cinsinden 640 milyon dolar net artış gösterdi ve toplamda 368 milyon dolar net azalış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 747 milyon dolar net artış oldu. (DHA)