Vural, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir’in merkez üç belediye başkanı 4-5 gündür CHP mitingi için Brüksel’de… Umarız sadece lahanasını değil, Brüksel’in şehircilik anlayışını da görmüşlerdir. Çünkü Brüksel, ulaşım planlaması, şehir estetiği, yeşil alan anlayışı ve akıllı otopark sistemleriyle Avrupa’nın örnek şehirlerinden biridir.”

"Trafik yoktur denmez, çözülür gösterilir" diyen Vural, Eskişehir’deki trafik ve otopark sorunlarına da değinerek şunları ekledi:

“Bizde şehir planlaması bütüncül değil, parça parça yürümektedir. Otopark politikası adeta bir ‘yok politikası’dır. Brüksel'de ‘park et + devam et’ sistemi işlerken, bizde adeta ‘park etme, devam et’ anlayışı hâkim.”

Vural, belediye başkanlarının miting dışında Brüksel’den "şehircilik vizyonu" getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, şu mesajı verdi:

“Dileğimiz; Brüksel gezisinden sadece bir miting anısı ve lahanayla değil, bir şehircilik dersiyle dönmeleridir. Dönüş yolunda valizlerine birkaç dosya dolusu planlama vizyonu, akıllı ulaşım sistemi ve insan odaklı belediyecilik koymalarını tavsiye ederiz.”

