Farklı siyasi partilerden seçilen 7 belediye başkanı partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Grup Toplantısı'nda , yeni katılan başkanlara rozetleri takdim edildi.

AK Parti’ye katılan belediye başkanlarının isimleri ve geldikleri partiler şöyle:

  • Ardahan – Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak (Cumhuriyet Halk Partisi - CHP)
  • Gümüşhane – Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara (Demokrat Parti - DP)
  • Muş – Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abid Özdemir (DEVA Partisi)
  • Muş – Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Uşak Ataş (DEVA Partisi)
  • Bingöl – Ilıcalar Belde Belediye Başkanı Eşref Varol (Yeniden Refah Partisi - YRP)
  • Giresun – Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan (Yeniden Refah Partisi - YRP)
  • Bingöl – Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Küçük (Yeniden Refah Partisi - YRP)

Muhabir: Melisa Sapaz