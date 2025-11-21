İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına ilişkin davada yeni bir gelişmeye imza attı. Gürsel Tekin ve arkadaşlarının başvurusu üzerine açılan davada mahkeme, CHP’nin avukatlarının “davanın reddi” yönündeki talebini kabul etmedi.

Mahkeme, mevcut kayyum kararının celse arasında yeniden değerlendirilmesine hükmederek, sürecin ayrıntılı biçimde ele alınması gerektiğine işaret etti.

Davanın bir sonraki duruşması 27 Şubat tarihine ertelendi. Bu süreçte mahkemenin, hem kayyum kararının gerekçelerini hem de tarafların itirazlarını yeniden inceleyeceği öğrenildi.

CHP cephesinde kararın ardından hukuki sürecin yakından takip edileceği belirtilirken, davanın ilerleyen aşamalarında yeni değerlendirmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.