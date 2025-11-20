DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM’de yaptığı konuşmasında Kıbrıs’ta iki devletli çözümden geri adım atılmayacağını vurguladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; KKTC’nin uluslararası tanınmasının Türkiye’nin kararlı duruşuyla kaçınılmaz hale geleceğini belirten Aksakal, Ecevit’in siyasi mirasının bugün de yol gösterici olduğunu söyledi.

Aksakal konuşmasına, “Demokratik Sol Parti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kaderi, geçmişten bugüne birbirinden ayrı düşünülemez” diyerek başladı.

Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana 51 yıl geçmesine rağmen uluslararası güçlerin Doğu Akdeniz’deki stratejik hesaplarını sürdürdüğünü belirten Aksakal, Türkiye’nin kararlı duruşu sürdükçe KKTC’nin uluslararası tanınmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın AB’ye tam üyeliğinin, “Ada'nın tek meşru yönetimi gibi gösterilme çabası” olduğuna işaret eden Aksakal, “Kıbrıs’ta iki devletli çözüm dışında bir yol olmadığı, er ya da geç tüm dünya tarafından anlaşılacaktır.” diye konuştu.

