CHP’nin İmralı sürecinde, komisyonun terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmemesine ilişkin alacağı tutum kamuoyunda merak konusu oldu.

CHP Merkez Karar Kurulu (MYK) İmralı sürecine ilişkin 2,5 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantıda ziyaret konusunun kurullarda değerlendirilmeye devam edileceği, nihai kararın yarın (21 Kasım) açıklanacağı belirtildi.

Süreç Komisyonu, yarın (21 Kasım) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Komisyonda İmralı'ya ziyaret gündemi ele alınacak.

“VİCDANLARI RAHATLACAK KARAR”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk Tv’de Gökmen Karadağ’ın “Açıkça” programa katıldı.

Başarır “CHP İmralı’ya evet mi, hayır mı” diyecek sorusuna “Halkımız merak etmesin. CHP vicdanları rahatlatacak bir karar verecektir” dedi.

CHP Grup Başkanı Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net bir tavır beklediklerini belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan neden renk vermiyor” diye konuştu.

“AKP’NİN TALEBİ VAR MI?”

Bu arada CHP Grup Başkanvekili Murat Emir geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “AKP’nin İmralı’ya gidiş yönünde bir talebi var mı yok mu. Belli değil” dedi

Murat Emir şunları söyledi “Kupon arazisinden, genel müdüre, şube müdüründen hakim savcı atamalarına kadar her şeye “tensip buyuran” Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıra İmralı’ya gidişe gelince bir anda “komisyon en doğru kararı verir” diyor.

Madem öyle soruyorum :

AKP’nin İmralı’ya gidiş yönünde bir talebi var mı, yok mu ?

Cevabını verin. Bu kadar basit.”