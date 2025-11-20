Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi, 2026 yılı bütçesini 205 milyar TL olarak onayladı. ABB Meclisi’nin kasım ayı 14’üncü birleşimi, Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında Belediye Meclis Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplam bütçe kapsamında ABB için 125 milyar TL, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) için 50 milyar TL ve EGO Genel Müdürlüğü için 30 milyar TL ödenek ayrıldı. Bütçe, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Mansur Yavaş: “2026 bütçesini yüzde 25 artırdık”

Toplantıda bütçe sunumunu yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, hizmet kapasitesinin artırılması ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda 2026 yılı bütçesinin önceki yıla göre yüzde 25 yükseltildiğini belirtti.

“Ankara’yı ücretsiz taşımak için çalışıyoruz”

Ulaşım yatırımlarına dikkat çeken Yavaş, EGO filosunun büyüdüğünü vurguladı:

“Göreve geldiğimizde 1540 otobüs vardı, şu an 1900 otobüsümüz var. Her ay en az 10 otobüs alıyoruz. EGO’nun 30 milyar TL bütçesi var. Hedefim, Ankara halkını ücretsiz taşımak ve trafik sorunu çözmek.”

2026 ulaşım projeleri hazır

Mansur Yavaş, 2026’da hayata geçirilmesi planlanan ulaşım projelerini şöyle sıraladı:

Anadolu Bulvarı düzenlemesi

Sincan Saraycık bağlantı yolu

Hikmet Özer İstasyon Caddesi alt geçidi

Hacettepe Köprüsü genişletme projesi

Sabancı Bulvarı alt geçidi

Bilkent–İncek bağlantı yolu

Ulus Meydan alt geçit ve trafik düzenleme

İncek Bulvarı – TED Koleji önü düzenleme

Yavaş, projelerin büyük kısmının ilgili kurumlardan izinlerinin alındığını ve uygulama aşamasına gelindiğini söyledi.

“Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’na 1,5 ayda 1,5 milyon ziyaretçi”

Çevre projelerine de değinen Yavaş, yeni açılan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nın yoğun ilgi gördüğünü belirterek:

“Parkımıza 1,5 ayda 1,5 milyon ziyaret oldu. Bu yıl yeni park yerine mevcut alanlarda bakım çalışmalarına ağırlık vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kırsal kalkınma destekleri görüşüldü

Toplantıda kırsal kalkınma projeleri ve çeşitli komisyon raporları ele alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun okunmasının ardından Yavaş, bütçe çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. Böylece 2026 bütçe görüşmeleri tamamlandı.