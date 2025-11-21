Bu kez sahne kostümlerini aratmayacak iskelet desenli tulumuyla kamera karşısına geçen Morgül, elinde “Türkiye, dünya… Yapay zekaya hayır” yazılı bir pankartla poz vererek yapay zeka karşıtı bir çıkış yaptı.

Morgül, paylaşımına “Dünyayı yok edecekler” sözlerini ekleyince sosyal medya bir anda hareketlendi. Takipçileri ikiye bölündü; kimileri “Yine gündemi salladı”, kimileri ise “Morgül show devam ediyor” yorumları yaptı.

Sık sık ilginç açıklamaları ve sahne dışındaki görüntüleriyle magazin basınının yakın takibinde olan sanatçının bu çıkışı, kısa sürede binlerce etkileşim alarak günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Morgül’ün yeni çıkışının bir kampanya mı yoksa tamamen bireysel bir tepki mi olduğu ise merak konusu oldu.