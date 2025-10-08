Tahir en-Nunu, Hamas heyetinin müzakerelere "anlaşmanın tamamlanması için gereken sorumluluk ve yapıcı bir tutumla" katıldığını belirtti. Açıklamada, arabulucu ülkelerin, özellikle Mısır’ın, ateşkesin hayata geçmesini engelleyen sorunların çözümü için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

Görüşmelerde Masadaki Konular: Ateşkes, Çekilme ve Esir Takası

Devam eden görüşmelerde şu başlıklar öne çıkıyor:

İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ,

İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi ,

Esir takası mekanizmaları.

Açıklamaya göre, serbest bırakılacak rehinelere ilişkin listeler, daha önce üzerinde anlaşılan kriter ve sayılara göre taraflarca karşılıklı olarak paylaşıldı.

Görüşmeler Bugün de Devam Ediyor

Hamas yetkilisi en-Nunu, dolaylı görüşmelerin tüm taraflar ve arabulucuların katılımıyla bugün de sürdüğünü açıkladı. Müzakerelerin ne zaman sonlanacağına ilişkin net bir bilgi verilmese de, süreçte önemli ilerlemeler kaydedildiği ve bir ateşkese doğru adımların atıldığı belirtiliyor.