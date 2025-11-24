Sinop’un Ayancık ilçesinde dün bir berber dükkânına motosikletle gelerek ateş açan iki saldırganın yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Saldırıda bir vatandaş yaralanmıştı.

Ayancık’ta yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yürütülen çalışmalarda Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. Yapılan takip sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen L.K. ve P.Ç., Bartın’da saklandıkları yerde yakalandı.

Şüphelilerin olay sonrası kaçarken motosikletlerine farklı plaka taktıkları tespit edildi. Kısa sürede yakalanan iki isim, işlemleri için emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gereği yapıldı” diyerek ekipleri tebrik etti. Yaralanan vatandaşın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.