“Terörsüz Türkiye” proje adı altında TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu saat 14.00’te İmralı ziyareti gündemiyle toplandı.

Komisyonun ana gündem maddesi, Bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşülmesi amacıyla İmralı Adası’na bir heyet gönderilmesi oldu.

“ÜYE VERMİYORUZ”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP’nin İmralı’ya temsilci göndermeyeceğini açıkladı.

Emir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz"