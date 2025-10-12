Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuştu. Avrupa Parlamentosu’ndan temsilcilerin de destek verdiği mitingde Özel, demokrasi, adalet ve halk iradesi vurgusu yaptı.

Place Jean Rey Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde Özel, Türkiye’deki siyasi tutuklulara sahip çıkmak için bir araya geldiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Suçsuz yere 207 gündür hapiste bulunan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e, onların da aralarında bulunduğu 16 belediye başkanımıza, yüzlerce siyasetçiye, bürokrata, Türkiye’deki tüm siyasi tutsaklara, Selahattin Demirtaş’a, Figen Yüksekdağ’a sahip çıkmak için buradayız.

Diğer yandan ‘Birinden kurtuldum, sıra ötekine gelsin’ diyerek Mansur Yavaş’ı hedef alanlara da sesleniyoruz: Aklınızı başınıza alın, Mansur Yavaş yalnız değildir!”

“Avrupa’dan Demokrasiye Destek”

Özel, Avrupa’dan gelen siyasi temsilcilere teşekkür ederek, “Bugün burada sadece Türkiye’den dostlarımız yok. Avrupa Parlamentosu’ndan, Sosyalist Enternasyonal’den, Avrupa Sosyalist Partisi’nden, Yeşiller’den çok sayıda dostumuz yanımızda. Türkiye’ye sahip çıkarak, ‘Türkiye’yi seviyoruz’ diyen Dario Nardella, Giacomo Filibeck ve Vula Tsetsi’ye yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca Roma, Amsterdam, Barselona, Budapeşte, Selanik, Köln, Frankfurt ve Utrecht belediye başkanlarına verdikleri destek için minnettarız,” dedi.

“Demokrasi varsa her sorun çözülür”

Mitingde demokrasi vurgusu yapan Özel, “Burada sadece sosyal demokratlar yok; muhafazakâr, milliyetçi, Kürt, liberal demokratlar omuz omuza. Çünkü demokratlar bilir ki demokrasi varsa her sorun halledilir, demokrasi giderse her şey felaket olur. Batı sadece bir yön değil, bir anlayış meselesidir,” diye konuştu.

“Gazi’nin Partisinin Cesaretiyle Konuşuyoruz”

Özel, CHP’nin Türkiye’nin çıkarlarını her platformda savunduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Biz yurt dışındaki tüm temaslarımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Filistin’in ve Azerbaycan’ın çıkarlarını savunuyoruz. Bunu kimseden icazet alarak değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinde olmanın verdiği cesaretle yapıyoruz.”

AK Parti iktidarının 23 yıldır sürdürdüğü yönetim anlayışını eleştiren Özel, “23 yıl sonra ilk kez seçim kaybettiler. Biz 47 yıl aradan sonra birinci parti olduk, yüzde 38 oy aldık, belediyelerin yüzde 65’ini kazandık. Ancak Erdoğan demokrasiden uzaklaştı, halkın iradesine saygı duymadı. Belediye başkanlarımızı hedef aldı, kaynakları kesti, şimdi de Cumhurbaşkanı adayımızın diplomasını 31 yıl sonra iptal etti,” dedi.