Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İç Anadolu’nun doğu kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif zirai don beklendiğini duyurdu.

MGM tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir çevrelerinde yer yer hafif zirai don beklenmektedir. Başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, özellikle gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ekili alanlarda don riskine karşı çiftçilerin gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.