Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Tekne Yandı, Yangının Nedeni Araştırılıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yıldız Burnu'ndaki balıkçı barınağında çıkan yangın, kısa sürede diğer teknelere sıçrayarak 7 teknenin yanmasına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Yangının Başlama Anı ve Yayılma Süreci

Yangın, saat 11.30 sularında bir teknede başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla çevredeki diğer teknelere sıçradı. Teknelerden yükselen yoğun duman, Çeşme’nin gökyüzünü kapladı ve olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına yaklaşık bir saat süren bir mücadeleyle müdahale etti ve yangını söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda 6-7 metre uzunluğundaki polyester teknelerde büyük hasar oluştu.

Yangının Nedenleri Üzerine Soruşturma

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. Yangının başlangıç noktası ve hangi koşulların yangına neden olduğu üzerinde duruluyor.

Tekne Yangınlarının Önlenmesi İçin Alınabilecek Önlemler

Çeşme'deki bu yangın, tekne sahiplerini ve yerel yetkilileri, marina ve barınaklarda güvenlik önlemleri hakkında daha dikkatli olmaya çağırıyor. Yangın güvenliği, özellikle tekne sahiplerinin düzenli bakım ve yangın tatbikatları yaparak riskleri minimize etmeleri gereken bir konu.