Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında Şarm El Şeyh’te yürütülen görüşmeler sonucunda sağlanan ateşkes anlaşmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, ateşkesin sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin sürece aktif katkı sunduğunu ifade etti.

“Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin, Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.”

ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump, Katar ve Mısır gibi ülkelerin sürece verdiği destek için de teşekkür etti:

“İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum.”

"Türkiye Sürecin Yakın Takipçisi Olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes anlaşmasının harfiyen uygulanmasının Türkiye tarafından yakından takip edileceğini vurguladı:

“Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Ayrıca, Türkiye’nin bağımsız Filistin devleti hedefi doğrultusundaki politikasını sürdüreceğinin de altını çizdi:

“Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.”

“Filistinli Kardeşlerimi En Kalbi Muhabbetle Selamlıyorum”

Paylaşımında duygusal ifadeler kullanan Erdoğan, Gazze halkına da seslendi:

“Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.”

“Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.”

Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.



İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2025