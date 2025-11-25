Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadelede izleyeceği yol haritası belli oldu. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı 2026-2030” genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede, şiddetin önlenmesi için devletin tüm kurumlarından özel sektöre kadar geniş bir iş birliği ağının şart olduğuna dikkat çekildi.

Kurumlara Geniş Sorumluluklar

Yeni eylem planı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandı. Türkiye’de 2007’den bu yana uygulanan dört eylem planının ardından beşinci dönem strateji seti yürürlüğe girmiş oldu. Genelgede, şiddetin toplumsal, ekonomik ve psikolojik yönleri olduğu hatırlatılarak bütüncül yaklaşımın önemine vurgu yapıldı.

Eylemler Planlara Entegre Edilecek

Plan kapsamında kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre çeşitli görevler veriliyor. Bu kurumların, kendilerine düşen faaliyetleri yıllık plan ve bütçelerine dahil ederek uygulaması bekleniyor.

İzleme Sistemi Kuruluyor

Uygulama süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilecek. Bakanlık tarafından geliştirilecek izleme sistemi üzerinden her kurum yaptığı çalışmayı kaydedecek. Hazırlanan yıllık raporlar Cumhurbaşkanlığına sunulacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Genelgede kurumlara, eylem planındaki sorumlulukların eksiksiz uygulanması yönünde açık çağrı yapıldı. Yeni plan, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanarak 2026-2030 dönemi boyunca yol haritası işlevi görecek.