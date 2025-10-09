ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze’de sağlanan ateşkes planı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ateşkesin sadece Gazze için değil, Orta Doğu barışı için bir adım olduğunu söyleyen Trump, esir takası sürecinin önemine değinerek, “Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak” dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin de önemli detaylar paylaştı. Görüşmede Netanyahu'nun yaşananlara inanamadığını belirten Trump, şunları söyledi:

“Netanyahu’ya açıkça söyledim: İsrail tüm dünyayla savaşamaz. O da bunun farkında. Bence insanlar artık birbirleriyle iyi geçinecek ve Gazze yeniden inşa edilecek.”

“Barış Konseyi Kuruluyor”

Trump, bölgede kalıcı barış için uluslararası çabaların arttığını belirterek, Gazze’nin yeniden inşası ve yönetimi için bir ‘Barış Konseyi’ kurulacağını söyledi:

“Gazze için yeni bir dönem başlıyor. İnsanların gözetildiği, daha adil ve huzurlu bir yapı oluşturulacak. Bambaşka bir dünya göreceğiz.”

Ateşkes Planı Onaylandı

Trump’ın açıklamaları, İsrail ile Hamas’ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmasının ardından geldi. Ateşkes kapsamında esir takası, insani yardımın artırılması ve altyapının yeniden inşası gibi konular öne çıkıyor.