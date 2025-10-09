Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, 29 Eylül’de Kesikköprü İsale Hattı’nda meydana gelen iki ana boru patlağı sonrası başlattığı onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 6 Ekim itibarıyla çelik boru döşeme işlemleri tamamlanırken, 9 Ekim itibarıyla kent genelinde su alamayan hiçbir bölge kalmadı.

ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, onarım sürecinde hatta üç ayrı noktada yeni arızalar meydana geldi. Bu arızalardan biri, yaklaşık 10 ila 12 saat süren yoğun kaynak çalışmasıyla giderildi. Ekipler, tüm süreç boyunca 24 saat esasına göre sahada görev yaparak hem arızalı hatları yeniledi hem de hattın dayanıklılığını artırdı.

ASKİ yetkilileri, arızaların hızlı ve kalıcı şekilde giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, su kesintisi nedeniyle yaşanan mağduriyet için vatandaşlardan özür diledi. Açıklamada, “Sürecin başından itibaren gösterilen sabır ve anlayış için Ankaralılara teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.