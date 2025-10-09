10 Ekim 2015’te IŞİD’in Ankara Garı önünde Barış Mitingi’ne katılanlara yönelik düzenlediği saldırıda 103 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmıştı.
Katliamda yaşamını yitirenleri anmak ve adalet talebini yinelemek amacıyla, 10 Ekim Barış Derneği, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından ortak bir basın toplantısı düzenlenerek 10. yıl anma programı duyuruldu.
Anma Programı
10 Ekim 2025 – Cuma
09.00: Ulus Metro önünde buluşma
10.04: Anma töreni – Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı (TCDD Gar Önü)
10.30: Adalet Yürüyüşü – Ankara Garı’ndan Ankara Adliyesi’ne
14.00: “10. Yılında 10 Ekim” Müzik Dinletisi – Çağdaş Sanatlar Merkezi
18.00: Panel & Forum
11 Ekim 2025 – Cumartesi
14.00: “10. Yılında 10 Ekim Dertleşi & Söyleşi” – Çağdaş Sanatlar Merkezi
14.00: “10 Ekim Ankara Katliamı’nın 10. Yılında Adaleti Aramak” Paneli – ABEM Av. Rahmi Mağat Konferans Salonu
12 Ekim 2025 – Pazar
11.30: Mezarlık Ziyareti – Karşıyaka Mezarlığı
18 Ekim 2025 – Cumartesi
14.00: “10. Yılında 10 Ekim” Müzik Dinletisi – Mamak Kültür Merkezi
19 Ekim 2025 – Pazar
13.00: İsmail Kızılçay Anması ve Mezarlık Ziyareti – Kurtuluş Parkı’ndan (Vedat Dalokay Nikah Salonu önü) 09.00’da servis kalkacak
10 Ekim Barış Derneği ve bileşenleri, “Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, adalet istiyoruz” diyerek tüm yurttaşları anma programlarına katılmaya çağırdı.