10 Ekim 2015’te IŞİD’in Ankara Garı önünde Barış Mitingi’ne katılanlara yönelik düzenlediği saldırıda 103 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmıştı.

Katliamda yaşamını yitirenleri anmak ve adalet talebini yinelemek amacıyla, 10 Ekim Barış Derneği, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından ortak bir basın toplantısı düzenlenerek 10. yıl anma programı duyuruldu.

Anma Programı

10 Ekim 2025 – Cuma

09.00: Ulus Metro önünde buluşma

10.04: Anma töreni – Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı (TCDD Gar Önü)

10.30: Adalet Yürüyüşü – Ankara Garı’ndan Ankara Adliyesi’ne

14.00: “10. Yılında 10 Ekim” Müzik Dinletisi – Çağdaş Sanatlar Merkezi

18.00: Panel & Forum

11 Ekim 2025 – Cumartesi

14.00: “10. Yılında 10 Ekim Dertleşi & Söyleşi” – Çağdaş Sanatlar Merkezi

14.00: “10 Ekim Ankara Katliamı’nın 10. Yılında Adaleti Aramak” Paneli – ABEM Av. Rahmi Mağat Konferans Salonu

12 Ekim 2025 – Pazar

11.30: Mezarlık Ziyareti – Karşıyaka Mezarlığı

18 Ekim 2025 – Cumartesi

14.00: “10. Yılında 10 Ekim” Müzik Dinletisi – Mamak Kültür Merkezi

19 Ekim 2025 – Pazar

13.00: İsmail Kızılçay Anması ve Mezarlık Ziyareti – Kurtuluş Parkı’ndan (Vedat Dalokay Nikah Salonu önü) 09.00’da servis kalkacak

10 Ekim Barış Derneği ve bileşenleri, “Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, adalet istiyoruz” diyerek tüm yurttaşları anma programlarına katılmaya çağırdı.