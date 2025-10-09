Eylül ayı sonunda Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan sağanak yağışlar sonrası Rize’de yaşanan sel ve heyelan felaketinin ardından, ortaya çıkan maddi hasarın boyutu netleşti. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Özel İdaresi ve belediyelerin yaptığı tespitlere göre kentte oluşan zararın 1,2 milyar lira seviyesinde olduğunu açıkladı.

19-21 Eylül tarihleri arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarı sonrası Rize’de metrekareye 355 kilogram yağış düştü. Bu miktar, yetkililere göre 1977 yılından bu yana görülen en yüksek yağış olarak kayıtlara geçti.

Vali Baydaş, yaşanan afeti şu sözlerle değerlendirdi:

“19-20 Eylül tarihlerinde çok büyük bir afet yaşadık. 36 saat içinde metrekareye 355 kilogramdan fazla yağış düştü. Allah’a şükür can kaybı yaşanmadı. Sadece bir trafik kazasında 5 vatandaşımız yaralandı. Bu, afeti görece olarak hafif atlatmamızı sağladı.”

Altyapı ve Üstyapılarda Büyük Hasar

Sağanak sonrası Ayder Yaylası yolu, Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu üzerindeki bir köprünün çökmesiyle ulaşıma kapandı. Dere yataklarının taşması sonucu 20’den fazla köy yolu ulaşıma kapanırken, birçok bungalov ev ve turistik tesis de zarar gördü.

Vali Baydaş, sadece İl Özel İdaresi ve belediye sorumluluk alanlarında yapılan hasar tespitine göre oluşan maddi zararın 1,2 milyar TL olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bu rakama Karayolları, DSİ, Milli Parklar ve Orman Bölge Müdürlüğü gibi kurumların yaptığı tespitler dahil değil. Belirttiğimiz tutar yalnızca yerel yönetim altyapı ve üstyapı hasarlarını kapsamaktadır.”