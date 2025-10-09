Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezon bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Yapımcılığını Faruk Turgut'un, Senaristliğin Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün üstlendiğini dizinin oyuncu ekibine genç yıldız Ece Aydemir dahil oldu.

Ece Aydemir, dizinin 108. bölümünde “Seda” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Seda, Nilay’ın (Feyza Civelek) eski mahallesinden komşusu olarak hikayeye dahil olacak ve dizinin ilerleyen bölümlerinde dikkat çekecek bir rol üstlenecek.

Kızılcık Şerbeti, güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.