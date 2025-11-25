İlçeye bağlı Karatekin köyünde yaşayan sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen 62 yaşındaki Veli Çakırtekin, iddiaya göre sabah saatlerinde av için köyden ayrıldı.

Çakırtekin'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Timi, Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma Timi ve AFAD'ın katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerce havadan termal dron ve karadan yapılan arama sonucunda şahsın Sarıdağ mevkisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çakırtekin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.