Abbas SATIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, terör örgütü PKK ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, “Suça karışmamış, silahlı eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesine kavuşmalı” çağrısını yineledi. Ayrıca, “Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalı” ifadelerini kullandı.

SEVGİ GÖSTERİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salona girişte büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Uzun süren tezahürat sonucu, Bahçeli eliyle partilileri durdurdu.

HEDEF YİNE CHP

Grup toplantısında meclisteki meşruiyet konusuna değinerek "Egemenlik ve meşruiyet Türk milletindir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Devlet Bahçeli, "Özgür Özel'in kimlerin tuzağına düştüğünü biliyorum. Özgür, freni boşalmış araç gibi uçuruma doğru gidiyor. Kılıçlar çekilmiş, bölünme başlamıştır. Her zaman söylüyorum, bu CHP'den hiçbir şey olmaz. Özgür Özel meydan meydan dolaşıp halka zehir saçmaktadır" diye konuştu.